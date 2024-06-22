Kayseri'de belediye meclisi üyesine silahlı saldırı
Kayseri'de darbedildikten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesi'nin Meclis Üyesi Ş.B, tedavi altına alındı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen Ş.B (58) ile E.U. (61), ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.
E.U, Ş.B'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.B'nin Pınarbaşı Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
E.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.