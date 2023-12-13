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        Haberler Gündem Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:56
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D. ile kardeşi R.D. bıçakla yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Sedat D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan R.D'nin tedavisi sürüyor.

        Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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