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Kayseri'de bin 125 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.A.'nın tarlasında kenevir ekili olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bin 125 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı.

Kayseri'de bin 125 kök kenevir ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonu: Bin 125 kök kenevir
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İHA

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesinde bin 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı Kaynar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı çerçevesinde Hilmiye Mahallesinde K.A.'nın tarlasında kenevir ekili olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile K.A.'nın tarlasında yapılan kontrolde 250 metrekarelik ekili alan içerisinde 50-200 santim boylarında değişkenlik gösteren bin 125 kök kenevir bitkisine el konuldu. K.A. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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