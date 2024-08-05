Kayseri'de bir ayda 207 kişi işe yerleşti

Kayseri'de üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde istihdam faaliyetlerini yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan vatandaşları desteğini sürdürüyor.

Kayseri Kariyer Merkezi Müdürü Kenan Tosun tarafından gerçekleştirilen istişare ziyaretlerinde Kayseri'de mal ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ile istihdama yönelik bilgi alış verişi gerçekleştirildi.

Kayseri Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen istihdama yönelik girişimler temmuz ayında da vatandaşlara yeni kapılar açtı. Söz konusu çalışmalar kapsamında 640 başvuru içerisinden 207 vatandaş iş sahibi olurken, 26 bin 939 da yönlendirme gerçekleştirildi.