Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de bir çocuk, araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı

        Kayseri'de bir çocuk, araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde araçtan tüfekle ateş edilmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfekle ateş açıldı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen araçtan bir eve tüfekle ateş edildi.

        Yaralanan A.T. (13), ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        BM: Gazze ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Fırtına ağaçları devirdi
        Fırtına ağaçları devirdi
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu