Kayseri'de çalışanları da çölyak hastası olan Glütensiz Kafe hizmete açıldı

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Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Tuna Caddesi'nde işletilen kafenin açılış töreninde bir konuşma yapan Glütensiz Kafe'nin danışmanı, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin, glütenin hamurun iskeletini oluşturan bir protein grubu olduğunu belirterek, glütensiz hamuru işlemenin zorluğuna dikkati çekti.

Çölyak hastalarının sosyal hayatta glütensiz mekan bulmakta zorlandığını ifade eden Engin, "Bu, çok ciddi bir problemdi. Kafemizde çalışanların yüzde 90'ı çölyaklılardan oluşmaktadır. Diğer arkadaşlarımız da glüten konusunda en az bir hekim kadar bilgi sahibiler. Çölyak bir ince bağırsak hastalığı. Bu hastaların içinde glüten olmayan ürün bulmakta zorlandığını biliyoruz. Burada yaklaşık 400 ürün üretilmektedir. Ekmek çeşitlerinden kurabiyeye, makarnadan mantıya kadar pek çok ürün burada satışa sunulmaktadır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kafede açılışa hazırlanma sürecinde üretilen ürünleri kullananlardan güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Kendilerine, "restoranlarda ilk defa hamburger yiyorum, ilk defa pide yiyorum, ilk defa mantı yiyorum" mesajları geldiğini anlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Glütensiz beslenme şu anda takdir edilen bir beslenme yöntemi. Daha önceki süreçte pahalı bir yöntem ve uygulama olduğu için herkesin erişemediği bir alandı. Belediyelerimizin sosyal içerikli destekleriyle çölyaklı aileler ya da glütene karşı alerjisi olan ailelerin sorunlarını aşmaya çalışıyorduk. Kayseri'de çölyakla mücadele eden bir derneğimiz var. Kentimizde bildiğim kadarıyla 6 bin civarında bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan kardeşimiz bulunuyor. Ayrıca kafemizde bir diyetisyen var. Kafeye gelenlere glütensiz beslenme ve çölyakla ilgili bilgi veriyorlar. Burada çalışanlarımızın büyük çoğunluğu da çölyak hastası."

TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyon Başkanı da olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de glütensiz ürünlerin laboratuvar incelemesinden dolayı gümrükte en az iki ay bekletildiğini, girişimler sonucu bunu 15 güne düşürdüklerini aktardı.

SGK'ye kayıtlı 50 bin çölyaklı hasta olduğunu anlatan Tamer, "Bu rakamlar gerçek rakamlar değil bana göre. Çünkü nüfusumuzun 10'da biri glüten alerjisiyle karşılaşıyor. Yani 800 bin ile 1 milyon arasında hasta var diyebiliriz." dedi.

Kovid-19 ile mücadeleye de değinen Tamer, Kayseri'de vaka sayılarının gün geçtikçe arttığını, aşısızların sayısının da fazla olduğunu dile getirdi.

Aşının önemine dikkati çeken Tamer, "Şükür aşımız var, ekibimiz var. Hatta yerinizi söyleyin, biz gelip evinizde aşı yapalım. İnsanlar arasınlar, gezici ekip çıkaralım, evlerinizde aşı yapalım." dedi.

Konuşmaların ardından Glütensiz Kafe'nin açılış kurdelesi kesildi.