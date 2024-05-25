Kayseri'de çarpışan 2 araç takla attı: 3 yaralı

Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan otomobil ve pikaptaki 3 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre, F.K'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen pikap, Kocasinan Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçların sürücüleri ile otomobildeki H.B. yaralandı. Yaralılar yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.