Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 22.12.2023 - 22:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:02
E.G. idaresindeki otomobil, Oymaağaç Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, Y.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.