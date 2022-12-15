DHA'nın haberine göre; Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24'üncü Caddedeki çelik kapı fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bütün fabrikayı kaplayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.