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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "Çiftçi Bilgi Sistemi" projesi | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Çiftçi Bilgi Sistemi" projesi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle akıllı şehircilik kapsamında "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:20 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:20
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        Kayseri'de "Çiftçi Bilgi Sistemi" projesi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Çiftçi Bilgi Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        AA'nın haberine göre, projeyle Kayseri’de faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin sisteme kaydı yapılarak toprak analizleri ile uygun ürüne göre ekim yerleri belirlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından, planlanan alanlara göre ekim yapan çiftçilere tohum, gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman ile hasat ve satış desteği verilecek.

        Tohum, makine, ekipman, küçükbaş hayvan, arılı kovandan sulama desteğine kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Bilgi Sistemi ile Kayserili çiftçilere daha da etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #yerel haberler
        #kayseri
        #çiftçi bilgi sistemi
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