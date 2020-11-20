Kayseri'de çiftçiler ekolojik tarımla 722 bin lira gelir elde etti

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Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR),Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi iş birliği ile 2013 yılından beri mevsimlik olarak hizmet veren "Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazarı" 8. yılında yaklaşık 4 ayda 160 ton organik ürünü tüketiciyle buluşturdu.

Kayseri'nin 11 ilçesindeki 900 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 45 çiftçinin yer aldığı pazarda, 160 ton sebze ve meyve satışından 722 bin lira gelir elde edildi.

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek, organik pazarların desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Pazardaki fiyatların da uygun olduğunu anlatan Bekyürek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler, üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak üreticiden tüketiciye ulaştırılırsa organik ürünlerdeki fiyatlar da aşağı çekilebiliyor. Kocasinan Yüzde 100 Ekolojik Pazarı da Türkiye’deki diğer organik pazarlar ile karşılaştırıldığında ürün fiyatları en düşük pazar olma başarısını bu sayede sürdürüyor. Dernek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. Yüzde 100 ekolojik pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."