Kayseri'de cinayet

AA

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak'ta, her ikisi de Afganistan vatandaşı olan Z.H. (33) ile T.M. (22) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Z.H, arkadaşı T.M'yi başına taşla vurup öldürdükten sonra yol kenarına attı. Taş ve kumla cesedin üzerini kapatan Z.H. daha sonra olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, T.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Z.H. gözaltına alındı.Ceset otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.