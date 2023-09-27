Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de damdan düşen kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Kayseri'de damdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanın damından düştüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de damdan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın damına çıkan 49 yaşındaki M.Ü. dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Ağır yaralanan M.Ü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"