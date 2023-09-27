Kayseri'de damdan düşen kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanın damından düştüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 27.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:50
İddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın damına çıkan 49 yaşındaki M.Ü. dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralanan M.Ü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.