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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 uzman çavuş öldü, 2 yaralı

        Kayseri'de düğün çıkışı bıçaklı kavga: 1 uzman çavuş öldü, 2 yaralı

        Kayseri'de, düğün sonrası çıkan kavgada 26 yaşındaki Uzman Çavuş Utku Can Demir hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:56
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        Düğün kanlı bitti! 1 uzman çavuş öldü
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        Kayseri'de, düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi´nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir ve 2 arkadaşı, kimliği henüz bilinmeyen kişilerce bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Utku Can Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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