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Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinliklere saat sınırlaması

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı. Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulması da yasaklandı

kayseri düğünlere koronavirüs kararı
AA

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.

Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

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