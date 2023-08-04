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        Haberler Gündem Kayseri'de düğünde silahlı kavga: 3 yaralı - Güncel haberler

        Kayseri'de düğünde silahlı kavga: 3 yaralı

        Kayseri'de düğün devam ederken iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:35
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        Kayseri'de düğünde silahlı kavga: 3 yaralı
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        Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokakta meydana geldi.

        Düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Görkem G., Bedirhan Y. ve K.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları yakınlardaki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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