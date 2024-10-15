Kayseri'de eve tüfekli saldırı kamerada: 2 gözaltı
Kayseri'de bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunlama anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişment Gazi Mahallesi'nde, polis iki katlı eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını tespit etti.
2 ZANLI YAKALANDI
AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonda zanlılar O.T. (28) ile B.T. (34) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan kurşunlama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, evin önüne gelen şüphelilerden birinin araç hareket halindeyken eve ateş açıp olay yerinden hızla uzaklaştıkları yer alıyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.