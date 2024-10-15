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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de eve tüfekli saldırı kamerada: 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de eve tüfekli saldırı kamerada: 2 gözaltı

        Kayseri'de bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunlama anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 02:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 02:37
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        Kayseri'de eve tüfekli saldırı kamerada: 2 gözaltı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişment Gazi Mahallesi'nde, polis iki katlı eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını tespit etti.

        2 ZANLI YAKALANDI

        AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonda zanlılar O.T. (28) ile B.T. (34) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan kurşunlama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, evin önüne gelen şüphelilerden birinin araç hareket halindeyken eve ateş açıp olay yerinden hızla uzaklaştıkları yer alıyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kayseri
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