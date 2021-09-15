Kayseri'de farklı suçlardan aranan 18 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince farklı suçlardan aranan 20 zanlının yakalanması için saat 05.00'te şafak operasyonu düzenlendi.

Eş zamanlı 31 adrese düzenlenen operasyonda, 42 ekip ve 104 personel görev aldı.

"Hırsızlık", "cinsel istismar", "yaralama", "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve "silahla tehdit" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında 7 ayrı hırsızlık suçundan 2015 yılından bu yana firari olarak aranan Kiraz Ç'nin de bulunduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.