Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına devam edildi

AA

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiası ve hakkındaki ihbar mektubu nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan A.Ö, savunma yaptı.

Ankara Adliyesinde 17 Aralık 2017'de bir savcının odasına ihbar mektubu bırakıldığını belirten A.Ö, mektuptaki ifadelerin iftiradan ibaret olduğunu savundu.

Sanık A.Ö, 15 Temmuz sonrası tüm komutanlıklarda olduğu gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığında da bütün personel hakkında soruşturma yapıldığını dile getirerek, "Ben de bu soruşturmaya tabi oldum ve görevime devam ettim. Hatta kritik bir göreve atamam oldu. 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesinde görevliyken kendi isteğimle emekli oldum." dedi.

Ardışık arama iddialarına da değinen A.Ö, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'dan yapıldığı öne sürülen 3 grup aramaya ilişkin bu kişileri tanımadığını, bilirkişi raporuna göre bunların ardışık arama olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.