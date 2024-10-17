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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 40 öğrenci etkilendi | Son dakika haberleri

        Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 40 öğrenci etkilendi

        Kayseri'de özel bir okulda öğrenim gören 40 öğrenci, evlerine gittikten sonra fenalaşarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 01:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 01:13
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        Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 40 öğrenci etkilendi
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        Olay, Kayseri'deki özel bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde, okulda öğlen yedikleri yemeğin ardından evlerine gittikleri sırada mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

        DHA'nın haberine göre; çoğu lise öğrencisi 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. Öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. 40 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kayseri
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