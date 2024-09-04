Kayseri'de güz dönemi kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin birinci güz dönemi spor okulları kayıtları başladı.

AA'nın haberine göre, 14 spor tesisinde, 13 branşta 24 Eylül 2024'te başlayacak birinci güz dönemi spor okulları, 27 Ekim 2024'te sona erecek.

Spor okullarının bu dönemdeki branşları ve yaş aralığı yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14, masa tenisi 5-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, geleneksel okçuluk, kick boks, voleybol ve badminton 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş olarak belirlendi.