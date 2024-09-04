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        Kayseri'de Spor A.Ş.'nin güz dönemi kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin birinci güz dönemi spor okulları kayıtları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:09
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        Kayseri'de güz dönemi kayıtları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin birinci güz dönemi spor okulları kayıtları başladı.

        AA'nın haberine göre, 14 spor tesisinde, 13 branşta 24 Eylül 2024'te başlayacak birinci güz dönemi spor okulları, 27 Ekim 2024'te sona erecek.

        Spor okullarının bu dönemdeki branşları ve yaş aralığı yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14, masa tenisi 5-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, geleneksel okçuluk, kick boks, voleybol ve badminton 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş olarak belirlendi.

        Kurslar için yetişkinlerden aylık 850 TL, teniste 1000 TL, diğerleri için 500 TL ücret alınacak.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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