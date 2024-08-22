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        Haberler Gündem Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:08
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        Araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        F.E'nin kullandığı hafif ticari araç, Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, araçtaki Z.F. hayatını kaybetti. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan incelemenin ardından Z.F'nin cansız bedeni, morga götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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