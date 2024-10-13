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        Haberler Gündem Kayseri'de hafif ticari araç, traktöre çarptı: 2 yaralı - Güncel haberler

        Kayseri'de hafif ticari araç, traktöre çarptı: 2 yaralı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, hafif ticari aracın traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 03:24 Güncelleme: 13.10.2024 - 03:24
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        Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Aladağ yolu Büyükpınar mevkisinde meydana geldi.

        Hakkı Bulut yönetimindeki hafif ticari araç, Veysel Tapık yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücünün eşi Güzel Bulut ve traktör sürücüsü Veysel Tapık yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ​Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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