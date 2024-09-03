Hayırsever Ramazan Büyükkılıç, "Bu hizmeti yapmak için çok düşündüm. Kendi kendime, 'Bu işin yapılması için ne yaparım, nasıl ederim' dedim. Sayın başkanıma, 'Böyle bir düşüncem var, siz ne dersiniz?' dedim. O da 'Memnuniyetle, Kayseri'de büyük bir ihtiyaç. Böyle bir tesise ihtiyaç var' dedi. Kendisi de sağ olsun çok büyük gayretler gösterdi. Bu işe teşebbüs etti. Biz de onun sayesinde bu işe teşebbüs ederek vatana, millete, Kayserili hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olması için, bu işi başarmak için harekete geçtik. İnşallah elimizden gelen katkıyı yaparak bu işi başaracağız. Damdan düşen, damdan düşenin halinden bilir. Biz de damdan düştük, eşim 11 senedir Alzheimer. Onun için bundan sonra bu hallere düşeceklerin Allah yardımcısı olsun. Bu müessese de onlara hizmet versin" diye konuştu.