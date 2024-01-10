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        Haberler Gündem Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 17 tutuklama

        Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:55
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        Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 17 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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