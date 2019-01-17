Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen İldem, Sancaktepe, Bahçelievler Mahallelerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Y.Y. (49),M.P. (48),S.Y., B.Y., G.K., H.P. ve K.G. yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.Y. (49) isimli kadının toplamda 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, M.P. (48) isimli kadının ise toplamda 19 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile arandığı tespit edildi.



İHA'nın haberine göre ayrıca S.Y., B.Y., G.K.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından, H.P.'nin (39) ise 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan K.G.'nin üzerinden ise 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 10 adet dolu fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.