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Kayseri'de iç çamaşırı ve pantolonun içerisinde yapılan uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

Kayseri polisi tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına ve pantolonunun kemer kısmına zulalayan bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 31.60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, ekipler tarafından düzenlenen diğer operasyonlarda ise yastıktan ve araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de iç çamaşırı ve pantolonun içerisinde yapılan uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi
İHA

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucu F.T.'nin Batı illerinden yolcu otobüsü ile seyahat ederek kente uyuşturucu madde getireceği tespiti üzerine harekete geçildi. Yolcu otobüsü uygulama noktasında durdurulurken, F.T. gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 11.62 gram ve pantolon kemer kısmına zulalanmış 19.98 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen diğer operasyonda ise, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik, takip ve projeli dosya kapsamında İ.T., T.D., H.C.E., F.G. ve L.K.'nın adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yastık ve kanepe içerisinde 78.88 gram bonzai maddesi,13.56 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ele geçirilirken, T.D., F.G. ve L.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İ.T ve H.C.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

UYUŞTURUCU SEVKİYATINA POLİS ENGELİ

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan farklı bir operasyonda da, İ.P.'nin araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın kullandığı araç takip edilerek yakalanırken, araç içerisinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, 4 parça halinde 115.6 gram bonzai maddesi, 18.40 gram metamfetamin maddesi ve 0.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. İ.P. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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