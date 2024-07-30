Kayseri'de iki katlı evde yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Engir Kümevleri'nde, bulunan 2 katlı evde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, iki katlı evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.