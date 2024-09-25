Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Giriş: 25.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:56
Umut Caddesi kavşağında, Y.E. idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.E, Y.P, G.E, R.Y. ve K.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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