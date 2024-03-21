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        Haberler Gündem Kayseri'de iki otomobil park halindeki TIR dorsesine çarptı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Kayseri'de iki otomobil park halindeki TIR dorsesine çarptı: 5 yaralı

        Kayseri'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin park halindeki TIR dorsesine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:28
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        İki otomobil TIR dorsesine çarptı: 5 yaralı
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarında meydana geldi.

        F.D. yönetimindeki ile H.B. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkarak park halindeki TIR dorsesine çarptı.

        Kazada sürücüler ile yolcular M.B., S.D. ve Y.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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