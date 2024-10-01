Kayseri'de işçi servisi devrildi: Yaralılar var
Kayseri'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisinin devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.
KAYGANLAŞAN ZEMİN KAZAYA YOL AÇTI
Kaza, saat 23.00 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kavuncu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi.
SÜRÜCÜ İLE 8 İŞÇİ YARALANDI
DHA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.