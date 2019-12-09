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Kayseri'de işçi servisi otomobille çarpıştı! 16 yaralı

Kayseri'de işçi servisi, kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı

Kayseri
İHA

Kaza, Kayseri-Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan 38 D 4845 plakalı minibüs, önüne çıkan kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran 06 BJA 602 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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