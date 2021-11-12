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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Kayseri'de istediği ilacı yazmadığı iddiasıyla doktora saldırdı

Kayseri'de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde bir hasta istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle doktoru darp etti

Kayseri'de istediği ilacı yazmadığı iddiasıyla doktora saldırdı
İstediği ilacı yazmayınca doktora saldırdı
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AA

Doktorun daha önce diş hekimi tarafından yazılan ve eczane tarafından mübadilinin verildiği antibiyotik ilacın yeterli olacağı yanıtını vermesi üzerine sinirlenen H.Ö. odadan ayrılarak ilacı aldığı eczaneye gitti.

Daha sonra tekrar aile sağlığı merkezine gelen H.Ö. doktor Celal Naci Gökçınar'ın odasının kapısını tekmeleyerek açıp doktoru yumrukladı.

Merkez çalışanları odaya girerek H.Ö'yü etkisiz hale getirdi.

Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan Gökçınar, H.Ö'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canını hiçe sayarak Kovid-19 ile savaşan sağlık çalışanlarından birinin bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde darp edildiği belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darp etmiştir. Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin."

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