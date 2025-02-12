Kayseri'de itfaiye ekipleri tarafından yapılan 'kardan itfaiye' ilgi gördü

Kayseri'de itfaiye ekipleri tarafından yapılan 'kardan itfaiye' ilgi gördü

Kayseri'de itfaiye ekipleri tarafından yapılan 'kardan itfaiye' ilgi gördü Kayseri'deki itfaiye ekiplerinin yaptığı kardan itfaiye vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:33 facebook

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