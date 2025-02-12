Kayseri'de itfaiye ekipleri tarafından yapılan 'kardan itfaiye' ilgi gördü
Kayseri'deki itfaiye ekiplerinin yaptığı kardan itfaiye vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu
Giriş: 12.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:33
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dairesinin bahçesinde kardan adam yapan ekipler, üzerine itfaiye elbisesi giydirdi.
Elindeki hortumu ve hava maskesiyle gerçek bir itfaiyeci andıran kardan itfaiye, beğeni topladı.
Ekipler kardan itfaiyeyi 'böyle olur itfaiyecinin kardan adamı' paylaşımı ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ