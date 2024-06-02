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        Haberler Gündem Kayseri'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Güncel haberler

        İzinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandılar

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kaş Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:52 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:52
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        İzinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandılar
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kaş Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye düzenlenen operasyonda, A.A, O.T, H.Ş, F.A, M.K. ve M.B. suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde, kazıda kullanıldığı tespit edilen alan tarama cihazı ve aparatları, kameralı yer altı görüntüleme endoskop kablosu, karot makinesi ve buna takılan 9 boru ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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