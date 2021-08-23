Kayseri'de jandarmanın kovalama sonucu yakaladığı hırsızlık şüphelileri tutuklandı

AA

Alınan bilgiye, Gömeç Mahallesi'nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deponun önünde durumundan şüphelendikleri otomobili kontrol etmek istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki üç zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada, depodan çalınan elektrik panosu ve sigortası, kapı otomatiği ve zinciri, demir merdiven, yaklaşık 40 metre bakır kablo, reklam panosuna ait sac ile çeşitli demir ve bakır malzeme ele geçirdi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen A.D. ve S.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gesi Mahallesi'nde bir evden daha hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılardan A.D. hakkında farklı bir suçtan da yakalama kararı olduğu öğrenildi.