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Kayseri'de kaçak avlanılan 1,5 ton balık ele geçirildi

Kayseri'de bir araçta yapılan aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen 1,5 ton balık bulundu

Kayseri'de kaçak avlanılan 1,5 ton balık ele geçirildi
Kaçak avlanılan 1,5 ton balık ele geçirildi
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AA

Kayseri'de bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları T.G. yönetimindeki 42 ZK 610 plakalı ticari aracı, il dışına çıkmadan Ambar Mahallesi'nde durdurdu.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, Konya'nın Seydişehir ilçesine uygunsuz bir şekilde nakliye edilmek istenen yaklaşık 1,5 ton pullu sazan bulundu. AA'nın haberine göre; olayın ardından araç, içindeki balıklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, balıkların yasaklı bir dönemde kaçak, belgesiz ve izinsiz olarak naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu kapsamda kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren ekiplerin, polis eşliğinde operasyon düzenlediğini belirten Şahin, "Yaklaşık 1,5 ton balık ele geçirildi. Biraz önce kontrol ettiğimizde balıkların halen yumurta bıraktıklarını görüyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığın bir şekilde katledilmesi bu avcılık şekli. Bu konuda cezaları elbette uyguluyoruz. Arkadaşlarımız 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet ve beraberinde de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli idari para cezalarını uygulayacaklar." ifadesini kullandı.

Şahin, özellikle balıkçılık ve su ürünleri ekipleriyle özverili bir şekilde çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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