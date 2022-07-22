Kamyon şarampole devrildi, 3 kişi öldü 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Erciyes karayolunda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kamyon sürücüsü M.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan M.T. ve İ.A. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan M.T. ve İ.A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.