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Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
AA

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sonrası park, cami ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metre 20 santimetreyi buldu, yüksek kesimlerde 2 metreyi geçti.

Kayseri-Erciyes yolunda ulaşımın açık olduğu, kayak merkezindeki pistlerin kapanmaması için kar ezme aracıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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