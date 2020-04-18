Kayseri'de karantinadaki işçilere moral etkinliği

AA

KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, "Ölürüm Türkiye'm" adlı şarkı çalındı. Ellerinde Türk bayraklarıyla pencerelere çıkan işçiler de şarkıya eşlik etti.

Öte yandan "Ankara'nın Bağları" adlı şarkıda hem işçiler hem de sağlık ve yurt çalışanları oynayarak stres attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yurtdışından getirilen işçileri en iyi şekilde Kayseri'de misafir etmeye çalıştıklarını belirtti.

İşçilerin 14 günlük karantina süresini en iyi şekilde geçirmelerini istediklerini dile getiren Eskici, "Vatandaşlarımızı en iyi şekilde ilimizde misafir ederek moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyoruz. Bugün de yaptığımız etkinlikle onlara moral vermek istedik." diye konuştu.