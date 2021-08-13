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Kayseri'de korkunç kaza! 29 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı

Kayseri'de korkunç kaza! 29 kişi yaralandı
AA

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.

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