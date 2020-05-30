Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören çiftçinin işlerini ekipler yaptı

AA

Develi ilçesinde çiftçilikle uğraşan kişi, Kovid-19 tanısıyla kent merkezindeki pandemi hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftçinin büyükbaş hayvanları ile bahçesinde ekili meyve ve sebzelerine bakacak kimsesi olmadığını öğrenen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, harekete geçti.

Ekipler, çiftçinin bahçesini ve ahırını belediye görevlileriyle dezenfekte etti. Veteriner hekimler, daha sonra sağlık kontrollerini gerçekleştirdikleri 5 büyükbaş hayvanı, günlük bakımlarının yapılabileceği başka bir ahıra taşıdı.

Ziraat mühendisleri de tedavi gören çiftçinin meyve ve sebze ekili 2,5 dekarlık bahçesini sulayarak bakımını yaptı.