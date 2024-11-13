Kayseri'de merdivenlerden düşen kişi öldü
Kayseri'de iki katlı apartmanın merdivenlerinden düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu iki katlı apartmanın merdivenlerinden dengesini kaybederek düşen Z.K. (59) yaralandı.
AA'nın haberine göre; yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Z.K, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.