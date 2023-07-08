Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Kayseri İncesu'da aynı güzergahta seyreden otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Kayseri-Ankara karayolunda aynı güzergahta seyreden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 16 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.