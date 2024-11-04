Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı

        Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 06:44 Güncelleme: 04.11.2024 - 06:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklette bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Akkaya (16) yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

        1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

        Kazada, motosiklet sürücüsü Akkaya ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mahmut Can Ekiz (18) ve Ahmet Erdoğan (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Akkaya’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
        İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?