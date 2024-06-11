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        Haberler Gündem Kayseri'de müstakil evin bahçesindeki depo yandı - Güncel haberler

        Kayseri'de müstakil evin bahçesindeki depo yandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 01:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:23
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        Müstakil evin bahçesindeki depo yandı
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        Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta A.T'ye ait tek katlı müstakil evin bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu bahçede bulunan çeşitli eşyalar yandı, depo kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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