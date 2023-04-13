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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri Develi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre kazada araçta bulunan E.Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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