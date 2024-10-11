Kayseri'de kaza: 7'si öğrenci 8 yaralı
Kayseri'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 7'si öğrenci 8 kişi hastaneye kaldırıldı
N.İ'nin kullandığı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Akıncılar Caddesi'nde, A.K. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kadın sürücü N.İ. ile aynı araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
N.İ'nin 2 çocuğu ile aynı mahallede yaşayan 5 çocuğu aracıyla okuldan aldığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.