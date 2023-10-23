Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de otomobilin TIR ile çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
PATATES YÜKLÜ TIR İLE ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki otomobil Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde K.Ö'nün kullandığı patates yüklü TIR ile çarpıştı.
1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, otomobildeki B.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve M.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.