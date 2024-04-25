Kayseri'de otomobil tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Ş.İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.İ., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri ise otomobilin hat üzerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.